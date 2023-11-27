Офіс президента відправляє в США групу депутатів і урядовців "налагоджувати" зв'язки з республіканцями, – NV

За даними NV, Офіс президента організував відрядження до США декількох груп депутатів, урядовців, ветеранів і дітей, аби вони просували підтримку України на місцях та вибудовували контакти з республіканцями в разі перемоги кандидата від цієї партії на виборах президента.

За даними журналістів, уперше за час повномасштабної війни візити здійснять до різних штатів. Одна з цілей делегації – отримати зв'язки з консервативними республіканцями, так званою групою Дональда Трампа.

"Єрмак після свого останнього візиту до США вирішив відправити таку делегацію різними штатами, здебільшого «республіканським», не у Вашингтон, як зазвичай", – пояснило джерело NV в американському політикумі.

Делегація, за словами цього співрозмовника редакції, проводитиме інформаційну роботу щодо того, що відбувається в Україні, та буде просувати питання виділення додаткової допомоги Україні, розгляд якої наразі фактично застряг в Конгресі.

У коментарі NV візит і його цілі підтвердила народна депутатка від СН Марія Мезенцева, що має бути в складі групи.

"Коло питань візиту дуже широке", – прокоментувала депутатка.

"Головне, що хочуть почути представники обидвох партій в Америці, але більше республіканці: зрозумілу стратегію того, що буде робити далі Україна, план військових дій, і, звичайно, об'єднаний зрозумілий план між політичним і військовим керівництвом", – зазначив на умовах анонімності співрозмовник NV в оточенні одного з конгресменів-республіканців.

У США українською делегацією займатиметься пані посол Оксана Маркарова.

Офіс президента питання закордонного візиту відмовився коментувати з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що окремі республіканці виступали проти виділення Конгресом додаткової допомоги Україні. Адміністрація президента США Джо Байдена здійснила запит на виділення $4 млрд – на Україну, Ізраїль та власний кордон. Однак деякі республіканці наполягали, що допомогу Ізраїлю треба розглядати вже зараз і без України. ця ініціатива підтримки не знайшла.

Сьогодні Конгрес повертається до роботи після свят і перед ним знову постає необхідність вирішити питання із допомогою Україні. За словами нового спікера Палати представників Майка Джонсона, Україна – серед пріоритетів.