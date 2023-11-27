Міноборони України і посольство США спільно перевірятимуть кінцеве використання зброї від партнерів

Міністерство оборони України і посольство США домовилися про розширений моніторинг кінцевого використання зброї.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Будуть регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки. У Міноборони зазначили, що окремі типи ракет, пускових установок, БпЛА та прилади нічного бачення, які передали американські партнери, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання.

"Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності”, - прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Відповідно до домовленостей, посадові особи ЗСУ пройдуть підготовку щодо використання спеціальних електронних пристроїв та проводитимуть інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні. Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами.

Фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань.

Нагадаємо, на початку цього року в Києві працювали аудитори зі США разом з представниками Світового банку і експертами-консультантами, які перевіряли використання фінансової та безпекової допомоги американців.

Торік Верховна Рада проголосувала за постанову №7563 про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Пентагон, у свою чергу, мав надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї, наданої США Україні.