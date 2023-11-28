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Суд залишив Коломойського під вартою ще на 2 місяці

Альтернативою є застава у 3,712 млрд гривень.

Суд залишив Коломойського під вартою ще на 2 місяці
Фото: Влада Прізова/Суспільне

Шевченківський райсуд Києва ще на два місяці продовжив термін дії запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє “Суспільне”. 

Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. до 26 січня 2024 року.

Нагадаємо, минулого тижня Шевченківський районний суд Києва у четвер продовжив досудове розслідування у справі Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року включно. 

Раніше Коломойський передав свої корпоративні права на медіахолдинг 1+1 media в управління трудовому колективу на п'ять років. 24 жовтня Шевченківський райсуд Києва залишив Коломойського під вартою. При цьому захист каже, що у підозрюваного в ізоляторі погіршився стан здоров'я. До цього адвокати Коломойського просили замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 

На початку жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського, які просили скасувати заставу у 3,9 мільярда гривень. У вересні бізнесмен отримав три підозри: 2 вересня – щодо легалізації майна та шахрайства. 7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

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