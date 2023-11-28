Окупанти обстріляли Дудничани та Берислав на Херсонщині, є поранені

Двох постраждалих доставили до лікарні.

Російська армія продовжує атакувати населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені у Дудчанах та Бериславі.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, у Дудчанах поранення отримала 64-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ворог також атакував Берислав. Внаслідок скидання вибухівки на цивільну автівку постраждав 48-річний чоловік.

Обох потерпілих доставили до медзакладів. Їм надають допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 48 обстрілів Херсонщини, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.