Іран фіналізував угоду про купівлю російських винищувачів Су-35 і гелікоптерів, − ЗМІ

Військово-повітряні сили Тегерану мають лише кілька десятків ударних літаків.

Іран завершив домовленості про купівлю і постачання Тегерану російських винищувачів Су-35 і гелікоптерів.

Про це місцевому інформаційному агентству Tasnim повідомили у міністерстві оборони Ірану, пише Reuters.

Військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включно з російськими реактивними літаками, а також застарілими американськими моделями США, придбаними до Ісламської революції 1979 року.

“Завершено планування приєднання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130 до бойових підрозділів армії Ірану”, − заявив заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі.

Російська сторона інформацію не підтвердила.

У 2018 році Іран заявив, що почав виробництво винищувача Kowsar місцевої розробки для використання у своїх ВПС. Військові експерти вважають, що реактивний літак є копією F-5, вперше виготовленого в США в 1960-х роках.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності. Американська стурбованість щодо передачі балістичних ракет посилилась після вересневого візиту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу до Тегерана.