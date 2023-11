Тайвань: союзник мого ворога – мій партнер

Фото: змі окупантів Тайванські верстати на Кізлярському електромеханічному заводі

2022 року Росія внесла Тайвань до списку недружніх країн і територій. У березні 2023-го під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви Китай і Росія підтвердили, що вважають його «невід’ємною» частиною Китаю. Тайвань цю заяву засудив.

Водночас він декілька років залишається другим за обсягом постачальником металообробних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) у РФ. Такі верстати росіяни імпортують з більш ніж 10 країн світу й успішно використовують, щоб випускати зброю.

На Тайвані діє представництво неурядової Московсько-Тайбейської координаційної комісії з економічного та культурного співробітництва, а в Росії – аналогічне Тайбейсько-Московської.

2022 року через санкції Росія наростила імпорт верстатів з ЧПК з Тайваню. Ось так виглядає статистика за 2021–2023 рр.:

Цього року кількість імпортованих верстатів буде в 2,5 рази більшою, ніж у 2021 році.

Більшість верстатів з ЧПК завозять компанії, які співпрацюють чи співпрацювали з підприємствами оборонного комплексу. Є навіть два приклади прямої співпраці російського військового заводу з тайваньськими продавцями верстатів.

Експерти з OSINT Центру підтримки кібербезпеки знайшли відеодокази використання саме тайванських верстатів (Victor VCenter) на Калузькому електромеханічному заводі (під санкціями України), який виробляє та ремонтує продукцію військового призначення, зокрема, двигуни для БпЛА.

Цех Калузького електромеханічного заводу з тайванськими верстатами

Тайванські верстати також зафіксували на відео з цехів Кізлярського електромеханічного заводу, що виробляє окремі вузли двигунів військових літаків (під санкціями США, Швейцарії, України й Нової Зеландії).

Фото: скрин відео Тайванські верстати на Кізлярському електромеханічному заводі

Загалом щонайменше 23 тайванські виробники постачали до Росії верстати з ЧПК на загальну суму 118 мільйонів доларів США в січні-липні 2023 року. Близько 40% становлять верстати з ЧПК, які коштують понад 100 тис. доларів США (тобто дуже дорогі й просунуті). Російські чиновники регулярно звітують, що виробництво зброї нарощують, тож потреба у верстатах лише зростатиме. І Тайвань опинився серед країн, які допомагають Росії озброюватися та вести війну проти України.

Кількість імпортованих у Росію верстатів по країнах

Очевидно, уряд Тайваню заплющує очі на те, що його виробники критично підтримують промисловість Росії. А торгове представництво Московсько-Тайбейської координаційної комісії з економічного і культурного співробітництва чудово виконує свою роль.

Також цікавий факт, що здебільшого тайванські верстати обладнані ЧПК японської компанії Fanuc – попри заборону японського уряду постачати виробниче обладнання до РФ.

2023 року найпопулярнішими були верстати цих тайванських підприємств: L.K. Machinery Corp., Victor Taichung Machinery Works Co., Ray Feng Machine Co., Akira Seiki Co., Litz Hitech Corp, Maple Technology Co., I Machine Tools Corp, Micro Dynamics Co.

Fair Friend Enterprice Co. й Tongtai Machine&Tool узагалі продавали верстати безпосередньо Кізлярському електромеханічному заводу.

Варто відзначити, що Китай, який планує взяти Тайвань під контроль до 2027 року (за оцінкою директора ЦРУ Вільяма Бернса), також істотно нарощує постачання верстатів до РФ: з 1275 верстатів у 2021 році до 6776 лише за січень-липень цього року. При цьому 2023-го Пекін відвантажив потужніші, яких раніше в Росію не відправляв – уперше їх зафіксували на травневій галузевій виставці в Москві.

Huizhuan Machine Tool, обладнаний німецьким ЧПК Siemens Sinumerik 840D sl на виставці "Металлообработка-2023" П'ятиосьовий металообробний центр з Китаю компанії, обладнаний німецьким ЧПКна виставці "Металлообработка-2023"

Але якщо логіка Китаю зрозуміла – Пекін не бажає, аби програв близький союзник, то позиція Тайваню суперечить здоровому глузду. Адже в перспективі російську зброю можуть застосувати і проти самого Тайваню.