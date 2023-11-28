Прем'єр Фінляндії оголосив про закриття усіх пунктів пропуску на кордоні з Росією до 13 грудня

Уряд Фінляндії закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, передає Helsingin Sanomat.

Закриють також єдиний діючий КПП "Райя-Йоосеппі", а пошук притулку сконцентрують в аеропортах і портах.

Обмеження діятиме до 13 грудня, воно набуде чинності у ніч на 30 листопада. При цьому вантажні залізничні перевезення між Росією та Фінляндією продовжуються.

"Ризик того, що загроза спрямована на східний кордон нашої країни і може надалі розширитися, очевидний. У цій ситуації необхідне закриття всього східного кордону. Це рішення захищає національну безпеку Фінляндії від гібридної операції Росії", - заявив на прес-конференції представник прикордонної служби Фінляндії Матті Сарасмаа.

Уряд уже намагався закрити весь східний кордон минулого тижня, але тоді план зіткнувся з юридичними проблемами,

Нагадаємо, минулого тижня фіни закрили всі КПП на кордоні з Росією, крім "Райя-Йоосеппі".

Тим часом Норвегія заявила, що не виключає закриття кордону з РФ.