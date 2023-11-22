Фінляндія закриває всі крім одного пункти пропуску на кордоні з Росією

Прикордонні пункти східного кордону Фінляндії будуть закриті, за винятком станції Раджа-Йосеп.

Про це повідомляє Yle

Таким чином, будуть закриті прикордонні пункти Іматра, Куусамо, Нійрала, Нуйямаа, Салла, Ваалімаа і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією.

Фото: yle.fi

Рішення уряду Фінляндії набуде чинності 24 листопада.

Уточнюється, що у пункті Раджа-Йосеп можна буде подати прохання про міжнародний захист.

Як раніше повідомлялось, уряд Фінляндії може повністю закрити пункти пропуску, які ще працюють на сухопутному кордоні з Росією. Причиною розгляду такого рішення є великий наплив нелегальних шукачів притулку з Росії.

Згодом голова уряду Фінляндії заявив, що якийсь час російська влада пропускала людей без належних документів, і є ознаки, що ця діяльність має організований характер. Вирішити проблему через дипломатичні канали з Росією не вдалося.