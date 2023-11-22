Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСвіт

Фінляндія закриває всі крім одного пункти пропуску на кордоні з Росією

Рішення уряду Фінляндії набуде чинності 24 листопада. 

Фінляндія закриває всі крім одного пункти пропуску на кордоні з Росією
Фото: Antro Valo / Yle

Прикордонні пункти східного кордону Фінляндії будуть закриті, за винятком станції Раджа-Йосеп.

Про це повідомляє Yle

Таким чином, будуть закриті прикордонні пункти Іматра, Куусамо, Нійрала, Нуйямаа, Салла, Ваалімаа і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Фото: yle.fi

Рішення уряду Фінляндії набуде чинності 24 листопада. 

Уточнюється, що у пункті Раджа-Йосеп можна буде подати прохання про міжнародний захист.

Як раніше повідомлялось, уряд Фінляндії може повністю закрити пункти пропуску, які ще працюють на сухопутному кордоні з Росією. Причиною розгляду такого рішення є великий наплив нелегальних шукачів притулку з Росії.

Згодом голова уряду Фінляндії заявив, що якийсь час російська влада пропускала людей без належних документів, і є ознаки, що ця діяльність має організований характер. Вирішити проблему через дипломатичні канали з Росією не вдалося.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies