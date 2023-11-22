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У Польщі 16 осіб судитимуть за шпигунство на користь Росії

Їм загрожує 10 років позбавлення волі.

У Польщі 16 осіб судитимуть за шпигунство на користь Росії
Ілюстративне фото
Фото: scsgroup-consult.com

Прокуратура у Любліні передала до суду справу так званої російської шпигунської мережі. Перед судом постануть 16 осіб, яких підозрюють у шпигунстві на Росію.

Про це повідомив міністр юстиції – генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро в соцмережі X.

"Перед судом постане 16 російських шпигунів. Люблінська прокуратура щойно висунула обвинувачення проти учасників небезпечної шпигунської мережі. Обвинувачені на замовлення російської розвідки проводили розвідувальну діяльність навколо морських портів, військових частин, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі", – написав Зьобро.

За його словами, членам цієї мережі загрожує 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що впродовж 2016-2023 років Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки Польщі затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою.

Також із 2016 року було заборонено в’їзд до Польщі 816 людям, дебільшого через їхній прямий зв'язок зі спецслужбами РФ та Білорусі.

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