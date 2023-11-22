Росія не підтримала резолюцію ООН за олімпійське перемир'я

Напередодні у Нью-Йорку (США) відбулася Генасамблея ООН, на якій розглянули резолюцію "Побудова мирного і кращого світу за допомогою спорту та олімпійських ідеалів", повідомляє Укрінформ.

За ухвалення проголосували 118 країн, проти жодного голосу, утрималися дві країни: РФ і Сирія.

Цей документ закликає дотримуватися олімпійського перемир'я протягом семи днів до Олімпійських ігор у липні 2024 року і до семи днів після Паралімпійських ігор.

Зазначимо, що цей проєкт резолюції підготувала Франція, оскільки в цій країні відбудуться літні Олімпійські Ігри-2024.

Нагадаємо, МОК закликав відмовитися від Ігор Дружби, які у вересні 2024 року хоче провести Росія.