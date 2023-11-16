МОК закликав відмовитися від Ігор Дружби, які у вересні 2024 року хоче провести Росія

Міжнародний олімпіський комітет (МОК) закликав сказувати Всесвітні Ігри Дружби, які у вересні 2024 року хоче провести Росія, інформує sportarena.com з посиланням на Inside The Games.

Голова МОК Томас Бах негативно відреагував на ідею організації цього заходу.

“Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичного нейтралітету. Водночас цей же уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід”, – заявив Бах.

Зазначимо, за планом повинны пройти змагання з 27 видів спорту, включаючи баскетбол, бокс, легку атлетику, плавання, гімнастику, пляжний футбол. У Іграх зможуть взяти участь близько 10 тисяч спортсменів із 137 країн. Проведення Ігор намічено в Москві та Экатеринбурзі.

Бах раніше заявляв про бажання МОК повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань "заради об’єднання всього світу на Олімпійських іграх". 69-річний німецький функціонер назвав позицію України, яка виступала проти допуску всіх атлетів із цих країн, "неконструктивною".

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна разом з коаліцією з 35 країн бойкотуватиме Олімпійські ігри-2024 у Парижі, якщо на них допустять Росію і Білорусь.

У свою чергу президент НОК України Вадим Гутцайт зазначив, що українські спортсмени виступлять на Олімпіаді, якщо росіяни та білоруси змагатимуться під нейтральними прапорами.

Ще у березні Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. У відповідь на це Кабінет міністрів України ухвалив рішення про бойкот відбіркових турнірів на ОІ-2024, на яких будуть допущені обумовлені спортсмени.

Незабаром стало відомо, що Україна може відмовитись від бойкоту спортивних змагань, у яких беруть участь спортсмени Росії та Білорусі, оголошеного навесні 2023 року. Це рішення може стосуватись і Олімпіади-2024.

Олімпійські ігри-2024 у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня.