ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
ГоловнаСпорт

Збірна України U-19 з перемоги стартувала у відборі Євро-2024

Були обіграні мальтійці.

Збірна України U-19 з перемоги стартувала у відборі Євро-2024
Фото: УАФ

У рамках стартового туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 U-19 з футболу збірна України обіграла команду Мальті – 3:1 (1:0).

Поєдинок відбувся у мальтійському місті Та-Калі. 

Усі голи були забиті українцями.

Відкрив рахунок на 17 хвилині Богдан Мануйлов -1:0.

На 59-й хвилині Матвій Пономаренко зрізав м'яч у власні ворота – 1:1.

Через 12 хвилин гравець київського "Динамо" виправив свою помилку, забивши вже у "правильні" ворота – 2:1.

А наприкінці матчу Тимур Тутєров закріпив перевагу української збірної – 3:1.

Подопічні Олега Кузнецова зіграють з командами Косово (18 листопада) і Словаччини (21-го).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, що перші дві найкращі команди групи отримають путівку в основну частину турніру. Також до еліт-раунду проб'ється збірна, яка стане найкращою серед команд, що посіли треті місця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies