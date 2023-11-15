Збірна України U-19 з перемоги стартувала у відборі Євро-2024

У рамках стартового туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 U-19 з футболу збірна України обіграла команду Мальті – 3:1 (1:0).

Поєдинок відбувся у мальтійському місті Та-Калі.

Усі голи були забиті українцями.

Відкрив рахунок на 17 хвилині Богдан Мануйлов -1:0.

На 59-й хвилині Матвій Пономаренко зрізав м'яч у власні ворота – 1:1.

Через 12 хвилин гравець київського "Динамо" виправив свою помилку, забивши вже у "правильні" ворота – 2:1.

А наприкінці матчу Тимур Тутєров закріпив перевагу української збірної – 3:1.

Подопічні Олега Кузнецова зіграють з командами Косово (18 листопада) і Словаччини (21-го).

Зазначимо, що перші дві найкращі команди групи отримають путівку в основну частину турніру. Також до еліт-раунду проб'ється збірна, яка стане найкращою серед команд, що посіли треті місця.