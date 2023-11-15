Гравець збірної України відправив головного тренера "Наполі" у відставку

Напередодні діючий чемпіон Серії А "Наполі" оголосив про звільнення головного тренера Руді Гарсії. Цього ж дня клуб на своєму офіційному сайті оголосив ім'я нового наставника – ним став Вальтер Мадзаррі, який вже працював з командою з 2009 по 2013-й рік.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

Нагадаємо, у 12-му турі Серії А, який став останнім для Гарсії на чолі "Наполі", неаполітанці мінімально поступилися на рідній арені імені "Дієго Армандо Марадони" клубу "Емполі" – 0:1.