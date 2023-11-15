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Гравець збірної України відправив головного тренера "Наполі" у відставку

Віктор Коваленко посприяв другій парафії Вальтера Маццаррі до Неаполя.

Гравець збірної України відправив головного тренера "Наполі" у відставку
Вальтер Маццаррі
Фото: ANSA

Напередодні діючий чемпіон Серії А "Наполі" оголосив про звільнення головного тренера Руді Гарсії. Цього ж дня клуб на своєму офіційному сайті оголосив ім'я нового наставника – ним став Вальтер Мадзаррі, який вже працював з командою з 2009 по 2013-й рік.

Нагадаємо, у 12-му турі Серії А, який став останнім для Гарсії на чолі "Наполі", неаполітанці мінімально поступилися на рідній арені імені "Дієго Армандо Марадони" клубу "Емполі" – 0:1.

Єдиний гол у тому матчі на рахунку гравця збірної України Віктора Коваленка.

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