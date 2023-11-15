Миколенко висловився про свої бомбардирські якості, що відкрилися в АПЛ

"Я не знаю, як це сталося".

Минулий європейський футбольний вікенд був відзначений унікальною подією: одразу 4 українці записали на свій індивідуальний рахунок голи, забиті в топ-лігах.

Артем Довбик це зробив за "Жирону" у Ла Лізі, Віктор Коваленко – за "Емполі" в Серії А, а Олександр Зінченко ("Арсенал") та Віталій Миколенко ("Евертон") – в АПЛ.

Причому для Миколенка цей гол став другим за останні два тури.

Захисник збірної України на старті тренувального збору перед матчем з Італією у відборі на чемпіонат Європи-2024 поділився враженнями від цієї рідкісної події.

“Мої голи в останніх матчах? Я не знаю, як це сталося. Я вже говорив в інтерв’ю клубу, що у кожному поєдинку намагаюся показати свій максимум. Як бачите, виходить забивати, є моменти, намагаюся їх використати”, - цетує Віталія пресслужба УАФ.

Зазначимо, Миколенко відзначився у поєдинку з "Брайтоном" (1:1), а потім забив вже на першій хвилині матчу із "Кристал Пелас" (3:2).