Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі заявив, що йому не подобаються "80 відсотків англійських рефері".

У неділю "Брайтон" був змушений задовольнятися нічийним результатом 1:1 у домашньому протистоянні з аутсайдером Прем'єр-ліги "Шеффілд Юнайтед", з 69-ї хвилини граючи вдесятьох.

Де Дзербі не заперечує вилучення Махмуда Дауда, проте суддівство в матчі загалом змусило екс-наставника "Шахтаря" зробити несподіване визнання.

"Скажу чесно і відверто, що мені не подобається 80% англійських арбітрів. Це не новина, вони мені не подобаються.

Поведінка... Мені не подобається їхня поведінка на полі.

Англія - єдина країна, де, коли є VAR, ти не впевнений у правильності рішення. В інших країнах ви впевнені в рефері на 100%", - цетує Де Дзербі skysports.com.

Огляд матчу "Брайтон" - "Шеффілд".