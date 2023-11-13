Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
ГоловнаСпорт

Екскерманичу "Шахтаря" не подобається 80% арбітрів в АПЛ

Де Дзербі категоричен.

Екскерманичу "Шахтаря" не подобається 80% арбітрів в АПЛ
Роберто Де Дзербі
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі заявив, що йому не подобаються "80 відсотків англійських рефері".

У неділю "Брайтон" був змушений задовольнятися нічийним результатом 1:1 у домашньому протистоянні з аутсайдером Прем'єр-ліги "Шеффілд Юнайтед", з 69-ї хвилини граючи вдесятьох.

Де Дзербі не заперечує вилучення Махмуда Дауда, проте суддівство в матчі загалом змусило екс-наставника "Шахтаря" зробити несподіване визнання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Скажу чесно і відверто, що мені не подобається 80% англійських арбітрів. Це не новина, вони мені не подобаються.

Поведінка... Мені не подобається їхня поведінка на полі.

Англія - єдина країна, де, коли є VAR, ти не впевнений у правильності рішення. В інших країнах ви впевнені в рефері на 100%", - цетує Де Дзербі skysports.com.

Огляд матчу "Брайтон" - "Шеффілд".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies