У поєдинку було забито 8 голів.

У заключному матчі 12-го туру АПЛ "Челсі" на "Стемфорд Брідж" приймав лідера поточного чемпіонату та чинного чемпіона "Манчестер Сіті".

Команди видали шедевр, що запам'ятовується, забивши по 4 голи кожна.

Український вінгер господарів Михайло Мудрік вийшов на поле на 64-й хвилині та встиг відзначитися в епізоді із третім забитим голом своєї команди.

Керманич гостей Хосеп Гвардіола поділився емоціями від матчу, відзначив Мудрика у своєму післяматчевому інтерв'ю.

"Це була видовищна гра, яка послужить рекламою для Прем'єр-ліги, і обидві команди хотіли перемогти. Я не очікував іншого - у "Челсі" фантастична команда і гравці.

Ми знаємо, що вони завжди добре грають проти фантастичних команд. Нам було важко контролювати гру "Челсі". У них були Коул Палмер і Михайло Мудрик, які давали їм якість.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик

З їхнім дриблінгом і швидкістю було важко контролювати гру - вони були агресивні", - зазначив каталонський фахівець.