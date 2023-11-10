Чжілей викликав Усика на поєдинок у Піднебесній

Тимчасовий чемпіон за версією WBO у суперважкому дивізіоні китаєць Чжан Чжілей (26-1-1, 21 KO) розраховує зовсім скоро поборотися за повноцінний титул хевівету та провести бій з володарем титулів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

"Китаю потрібний цей бій. Це вище за моє розуміння, але вся країна потребує такого спортивного заходу, такого високорівневого вечора професійного боксу. Моя країна пишатиметься мною. Китаю це сподобається, якщо, звичайно, Усик погодиться битися в Китаї", - цитує Чжілея xsport.ua.