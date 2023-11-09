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Українка увійшла до комісії з розвитку Світової легкої атлетики

У World Athletics затвердили склади трьох комісій.

Українка увійшла до комісії з розвитку Світової легкої атлетики
Анна Рижикова
Фото: Facebook

Українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів з бар'єрами, увійшла до комісії з розвитку Світової атлетики (World Athletics), повідомляє sport.ua.

Головою цієї комісії став учасник Олімпійських ігор 1988 року Френсіс Доду з Гани.

Комісія з розвитку Світової атлетики створена для підтримки зростання, розвитку та управління легкою атлетикою на всіх рівнях відповідно до Всесвітнього плану розвитку легкої атлетики на 2022-2030 роки.

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У World Athletics затвердили склади трьох комісій (також комісії з питань управління та з питань захисту від конкуренції) і трьох комітетів на період з 2023 по 2027 роки.

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