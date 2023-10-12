Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки року в світі

Раніше українка увійшла до аналогічної європейскьої номінації.

Рада Світової атлетики (World Athletics) включила українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіхдо 11 номінанток на звання "Спортсменки року-2023".

Ці спортсменки були обрані міжнародною групою експертів із легкої атлетики, до якої увійшли представники всіх шести континентальних регіонів світової легкої атлетики.

World Athletics цього тижня відкриває процес комбінованого голосування. Експерти голосуватимуть електронною поштою, а вболівальники зможуть зробити свій вибір через платформи соціальних мереж World Athletics.

Голосування за звання "Спортсмена року у світі" завершиться у суботу, 28 жовтня. Після завершення процесу голосування 13-14 листопада буде оголошено топ-5 серед жінок та чоловіків.

Переможців буде оголошено в соціальних мережах World Athletics 11 грудня.

Раніше Магучіх була номінована на нагороду найкращої легкоатлетки року від European Athletics.