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Лунін від спонсора "Реала" отримав BMW

Німецький автоконцерн обдарував гравців подарунками.

Лунін від спонсора "Реала" отримав BMW
Андрій Лунін

Футболісти мадридського "Реала" похвалилися новими подарунками.

Гравці та тренерський штаб команди поповнили свою автомобільну колекцію електрокарами завдяки спонсорству з концерном BMW, повідомляєisport.ua.

Український голкіпер Андрій Лунін обрав собі автомобіль BMW iX xDrive50, який оцінюється в 108 450 євро.

Автомобіль може подолати на одній зарядці понад 600 км.

Таку ж машину взяли Антоніо Рюдігер, Тоні Кроос, Девід Алаба, Вальверде і Браїм Діас.

Антоніо Рюдігер
Антоніо Рюдігер

Півзахисник команди Лука Модріч став власником BMW iX M60 (140 400 євро).

Найскромніший варіант обрав француз Орельєн Чуамені, який отримав BMW i4 eDrive35 (57 350 євро).

Джуд Беллінгем, Дані Карвахаль, Тібо Куртуа, Арда Гюлер, Хоселу, Кепа, Себальос і Родріго поповнили колекцію найдорожчим автомобілем - BMW XM, варттістю 179 700 євро.

Дані Карвахаль
Дані Карвахаль
Тібо Куртуа
Тібо Куртуа
Джуд Беллінгем
Джуд Беллінгем

Головний тренер команди Карло Анчелотті став власником BMW i4 M50, ціна якого становить 79 550 євро.

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