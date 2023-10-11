У Росії закликали розпустити виконком УЄФА після скасування дозволу російським юнацьким командам грати на турнірах

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков відреагував на рішення УЄФА скасувати дозвіл російським командам U-17 грати на турнірах.

"Це стало для мене цілковитою несподіванкою. Тільки сьогодні вранці я пояснював, що скасування рішення про допуск неможливе, тому що УЄФА – серйозна організація. Кожне рішення, яке вони приймають, є продуманим і заснованим на реальних, практичних факторах. За все моє життя ніколи такого не було. Висновок лише один – треба розпускати виконком УЄФА", – цитує Колоскова xsport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"На це рішення вплинув тиск інших країн. Адже рішення про допуск ухвалював не Чеферін, це було колегіальне рішення. Як його за два тижні можна скасовувати, я не можу зрозуміти. УЄФА розписався у своїй неспроможності", - зазначив Колосков.