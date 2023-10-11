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У Росії закликали розпустити виконком УЄФА після скасування дозволу російським юнацьким командам грати на турнірах

Заява надійшла від почесного президента РФС.

У Росії закликали розпустити виконком УЄФА після скасування дозволу російським юнацьким командам грати на турнірах
В'ячеслав Колосков
Фото: championat.com

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков відреагував на рішення УЄФА скасувати дозвіл російським командам U-17 грати на турнірах.

"Це стало для мене цілковитою несподіванкою. Тільки сьогодні вранці я пояснював, що скасування рішення про допуск неможливе, тому що УЄФА – серйозна організація. Кожне рішення, яке вони приймають, є продуманим і заснованим на реальних, практичних факторах. За все моє життя ніколи такого не було. Висновок лише один – треба розпускати виконком УЄФА", – цитує Колоскова xsport.ua.

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"На це рішення вплинув тиск інших країн. Адже рішення про допуск ухвалював не Чеферін, це було колегіальне рішення. Як його за два тижні можна скасовувати, я не можу зрозуміти. УЄФА розписався у своїй неспроможності", - зазначив Колосков.

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