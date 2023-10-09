Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаСпорт

ISU залишив у силі усунення російських та білоруських ковзанярів

Міжнародний союз ковзанярів зробив офіційну заяву.

ISU залишив у силі усунення російських та білоруських ковзанярів

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) повідомив, що залишає в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів.

"Міжнародний союз ковзанярів підтримує федерацію ковзанярського спорту України з початку війни, впроваджуючи рішення № 2469, а також надаючи українським фігуристам фінансову підтримку.

Підписуйтесь на наш Google News

ISU знову заявляє про своє співчуття і солідарність. Союз продовжить стежити за ситуацією в Україні і її вплив на діяльність ISU, а також за рішеннями і їх реалізації в рамках Олімпійського руху. Рішення № 2469 залишається в силі", - цетує резолюцію ISU xsport.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies