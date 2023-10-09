ISU залишив у силі усунення російських та білоруських ковзанярів

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) повідомив, що залишає в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів.

"Міжнародний союз ковзанярів підтримує федерацію ковзанярського спорту України з початку війни, впроваджуючи рішення № 2469, а також надаючи українським фігуристам фінансову підтримку.

ISU знову заявляє про своє співчуття і солідарність. Союз продовжить стежити за ситуацією в Україні і її вплив на діяльність ISU, а також за рішеннями і їх реалізації в рамках Олімпійського руху. Рішення № 2469 залишається в силі", - цетує резолюцію ISU xsport.ua.