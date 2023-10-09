Чепурний став бронзовим призером чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Назар обійшов у боротьбі за нагороду свого співвітчизника.

Напередодні в бельгійському Антверпені завершився чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

У останній день змагань скарбничка збірної України поповнилася бронзовою медаллю, яку виборов Назар Чепурний.

У фіналі опорного стрибка 21-річний українець отримав 14,766 бала.

Для Чепурного це перша в кар'єрі медаль на дорослих чемпіонатах світу. У серпні він завоював "золото" Універсіади.

Чемпіоном світу став Джейк Джерман із Великої Британії (15.050), а "срібло" завоював Хой Янг зі США (14.849).

Додамо, що Ігор Радівілов став четвертим.