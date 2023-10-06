Міністр спорту Гутцайт написав листа президенту МОК Томасу Баху

Дії ОКР є брутальним і явним порушенням Олімпійської хартії.

Олімпійський комітет Росії (ОКР) визнав регіональні організації з незаконно анексованих українських територій.

Про це йдеться у листі, оприлюдненому на сайті НОК України.

“Олімпійські ради так званих Луганської народної республіки (ЛНР), Донецької народної республіки (ДНР), Херсонська та Запорізька Олімпійські ради були прийняті до складу ОКР на засіданні Виконкому 5 жовтня 2023 року”, - йдеться у листі.

Ще раніше, у 2016 році, Олімпійська рада Севастополя та Олімпійська рада республіки Криму були прийняті в ОКР.

Гутцайт наголошує, що включення ОКР організацій, які представляють тимчасово окуповані території України, є брутальним і явним порушенням Олімпійської хартії.

Таким чином, ОКР не виконує своїх зобов’язань щодо дотримання положень Олімпійської хартії, не забезпечує дотримання Олімпійської хартії у своїй країні та бере участь у діяльності, що суперечить Олімпійській хартії.

“При цьому Національний олімпійський комітет України звертається до Вас, пане Бах, з проханням винести питання про дане порушення на розгляд наступного засідання Виконкому МОК та застосувати санкції, встановлені Олімпійською хартією, за таке грубе порушення принципів і основ олімпійського руху”, - вказано в листі від НОК України.

Нагадаємо, раніше МОК відмовив росіянам в участі у зимовій юнацькій Олімпіаді–2024, яка відбудуться у Південній Кореї.