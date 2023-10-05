Ракицький перевершив досягнення Шевченка в Лізі чемпіонів

Ярослав зрівняв рахунок у поєдинку проти "Антверпена".

Напередодні "Шахтар" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно переміг в Антверпені місцевий одноімений клуб – 3:2.

Програючи після першого тайму 0:2, "гірники" зуміли зробити суперкамбек. Зрівняв рахунок у матчі на 71-й хвилині захисник Ярослав Ракицький. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Таким чином, вихованець дніпропетровського футболу побив рекорд іншої легенди українського футболу Андрія Шевченка, ставши найвіковим українцем, який забивав у Лізі чемпіонів - у день матчу Ярославу виповнилося 34 роки та 62 дні.