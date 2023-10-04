ЄС офіційно розпочав розслідування щодо електромобілів, виготовлених у Китаї

Воно зосередиться на нових електромобілях з батарейним живленням (BEV), які, можливо, отримують субсидії від китайської держави.

Європейський Союз офіційно розпочав розслідування щодо електромобілів, вироблених у Китаї. Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення в офіційному журналі ЄС.

Розслідування, про яке оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн минулого місяця, буде зосереджено на нових електромобілях з батарейним живленням (BEV), які, можливо, отримують субсидії від китайської держави. У цій галузі останніми роками спостерігається значне зростання експорту з КНР.

У межах розслідування протягом найближчих дев'яти місяців можуть ввести тимчасові заходи, такі як компенсаційне мито. Попри побоювання, що Пекін може вжити заходів у відповідь, ЄС хоче діяти зараз, враховуючи прецедент в інших субсидованих галузях, таких як виробництво сонячних батарей.

Як зазначено у журналі, ЄК зібрала достатньо доказів, що автовиробники отримали вигоду від субсидій, наданих китайським урядом. “Ці субсидії дозволили імпорту, що субсидується, швидко збільшити свою частку на ринку ЄС на шкоду промисловості Союзу”, − йдеться у повідомленні.

Йдеться про отримання “різних грантів, кредитів, експортних кредитів та кредитних ліній, наданих державними банками або облігацій, гарантованих державними банками та іншими фінансовими установами на пільгових умовах”.

Розслідування також зосередиться на знижках та пільгах з прибуткового податку, а також “звільненні від податку на дивіденди, знижках з податків на імпорт та експорт, звільненні від ПДВ та державному забезпеченні товарами (такими як сировина та матеріали)”.

Розслідування стосуватиметься нових електромобілів, розрахованих на перевезення дев'яти або менше осіб, включно з водієм. Під нього потраплять всі виробники у КНР, які експортують машини до ЄС, зокрема Tesla та великі китайські бренди BYD, SAIC Motor та Nio.

Китай заявив, що розслідування побудоване виключно на припущенях, без належних доказів. Пекін вважає, що воно серйозно порушить глобальний ланцюжок постачання автомобілів та матиме негативний вплив на економічні відносини Китаю та ЄС.

Розслідування охоплює період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року, а оцінка шкоди та компенсаційних заходів охоплюватиме період з 1 січня 2020 року до кінця розслідування.

Будь-які компенсації залежатимуть від рівня субсидування, який буде визначено, і від того, наскільки це зашкодило виробникам у Європі. Під час нещодавніх розслідувань інших секторів, таких як електровелосипеди та волоконно-оптичні кабелі, ЄС виявив, що маржа субсидій коливається від 4% до 17%.

У рамках розслідування ЄС намагатиметься зібрати докази та свідчення від усіх відповідних сторін.