ФІФА відчепила Україну від проведення Чемпіонату світу-2030

Стало відомо, де має пройти Чемпіонат світу з футболу у 2030 році.

Мундіаль уперше відбудеться на 3 континентах.

Перші три поєдинки будуть зіграні в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Решта матчів відбудуться в Іспанії, Португалії та Марокко, повідомляє isport.ua з посиланням на прес-службу ФІФА.

Церемонія відкриття відбудеться в уругвайській столиці Монтевідео. Фінал буде зіграно в Іспанії, як і більшу частину ігор. Усі країни-господарки автоматично потрапляють на турнір.

Зазначимо, що замість Марокко в заявці на проведення ЧС-2030 спершу фігурувала Україна, але, надалі було прийнято рішення замінити нашу країну на африканську державу.