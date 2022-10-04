Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Окупанти, які вціліли в Лимані, втікали до Щастя, – Гайдай
Окупанти, які вціліли в Лимані, втікали до Щастя, – Гайдай
Бої за Лиман
Бої за Лиман
ГоловнаСпорт

Україна має намір провести Чемпіонат світу-2030 з футболу

Спільно з Іспанією та Португалією.

Україна має намір провести Чемпіонат світу-2030 з футболу
Фото: The Times

Україна має намір взяти участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року, повідомляє The Times.

За інформацією рупора Руперта Мердока, цей крок був санкціонований президентом України Володимиром Зеленським та національними урядами Іспанії та Португалії.

Згідно із домовленостями, наша країна прийматиме матчі однієї з груп турніру.

Про нове партнерство мають офіційно оголосити футбольні керівники Іспанії та Португалії під час пресконференції у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні вже завтра, 5 жовтня.

У пропозиції використовується ідея про те, що футбол може відновити надію та мир.

Зазначається, що потенційним суперником цих трьох європейських країн може стати спільна "інтернаціональна" заявка Єгипту, Греції та Саудівської Аравії.

В свою чергу, УЄФА вважає, що у 2030 році мундіаль має проводитись виключно у Європі. Нагадаємо, що цього року турнір пройде в Катарі, а 2026 року — у США, Канаді та Мексиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також