Україна має намір провести Чемпіонат світу-2030 з футболу

Спільно з Іспанією та Португалією.

Україна має намір взяти участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року, повідомляє The Times.

За інформацією рупора Руперта Мердока, цей крок був санкціонований президентом України Володимиром Зеленським та національними урядами Іспанії та Португалії.

Згідно із домовленостями, наша країна прийматиме матчі однієї з груп турніру.

Про нове партнерство мають офіційно оголосити футбольні керівники Іспанії та Португалії під час пресконференції у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні вже завтра, 5 жовтня.

У пропозиції використовується ідея про те, що футбол може відновити надію та мир.

Зазначається, що потенційним суперником цих трьох європейських країн може стати спільна "інтернаціональна" заявка Єгипту, Греції та Саудівської Аравії.

В свою чергу, УЄФА вважає, що у 2030 році мундіаль має проводитись виключно у Європі. Нагадаємо, що цього року турнір пройде в Катарі, а 2026 року — у США, Канаді та Мексиці.