Українські гімнасти – у топ-3 медального заліку на етапі Кубка світового виклику-2022

У Сомбатхеї (Угорщина) завершився черговий етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики.
Збірна України за рахунок двох золотих медалей бронзового призера чемпіонату світу-2021 Іллі Ковтуна посіла у медальному заліку третє загальнокомандне місце.
Наших гімнастів випередили лише господарі помосту та американці.
Медальний залік Кубку світового виклику-2022.
- Угорщина – 2 золота + 2 срібла + 2 бронзи (6 загалом)
- США – 2+0+1 (3)
- УКРАЇНА – 2+0+0 (2).
Найуспішнішим цього року для наших гімнастів став етап у Копері (Словенія), де українська команда виграла три "золота" та одне "срібло".