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Українські гімнасти – у топ-3 медального заліку на етапі Кубка світового виклику-2022

Наших спортсменів випередили лише угорці та американці.

Українські гімнасти – у топ-3 медального заліку на етапі Кубка світового виклику-2022
Ілля Ковтун
Фото: Norman Seibert

У Сомбатхеї (Угорщина) завершився черговий етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики.

Збірна України за рахунок двох золотих медалей бронзового призера чемпіонату світу-2021 Іллі Ковтуна посіла у медальному заліку третє загальнокомандне місце.

Наших гімнастів випередили лише господарі помосту та американці.

Медальний залік Кубку світового виклику-2022.

  1. Угорщина – 2 золота + 2 срібла + 2 бронзи (6 загалом)
  2. США – 2+0+1 (3)
  3. УКРАЇНА – 2+0+0 (2).

Найуспішнішим цього року для наших гімнастів став етап у Копері (Словенія), де українська команда виграла три "золота" та одне "срібло".

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