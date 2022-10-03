Українські гімнасти – у топ-3 медального заліку на етапі Кубка світового виклику-2022

Наших спортсменів випередили лише угорці та американці.

У Сомбатхеї (Угорщина) завершився черговий етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики.

Збірна України за рахунок двох золотих медалей бронзового призера чемпіонату світу-2021 Іллі Ковтуна посіла у медальному заліку третє загальнокомандне місце.

Наших гімнастів випередили лише господарі помосту та американці.

Медальний залік Кубку світового виклику-2022.

Угорщина – 2 золота + 2 срібла + 2 бронзи (6 загалом) США – 2+0+1 (3) УКРАЇНА – 2+0+0 (2). Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Найуспішнішим цього року для наших гімнастів став етап у Копері (Словенія), де українська команда виграла три "золота" та одне "срібло".