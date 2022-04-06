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Україна здобула Кубок світу зі спортивної гімнастики у трьох дисциплінах

Даніела Батрона та Ілля Ковтун стали володарями Кубка світу.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) опублікувала підсумкові рейтинги Кубка світу-2022 зі спортивної гімнастики.

Серія складалася з чотирьох етапів – у Котбусі, Досі, Каїрі та Баку. За підсумками кожного з етапів у залік Кубка світу включали три найкращі результати у фіналах кожного гімнаста або гімнастки, інформує isport.ua.

Після всіх змагань були представлені підсумкові рейтинги серед жінок (чотири дисципліни) та чоловіків (шість дисциплін).

Даніела Батрона
Фото: twitter.com/FX_choreo
Даніела Батрона

У жіночих видах українки потрапили в топ-10 рейтингу у трьох із чотирьох дисциплін, при цьому у двох виграли. Йдеться про 15-річну дебютантку Кубка світу Даніелу Батрону, яка стала найкращою на різновисоких брусах і колоді.

У нинішньому сезоні Батрона здобула п'ять нагород – три на колоді ("золото" в Котбусі та дві "бронзи" в Каїрі та Баку), а також "бронзу" на брусах і "срібло" у вільних вправах у Досі.

У чоловіків найкраще виступив Ілля Ковтун. 18-річний гімнаст провів ідеальну серію на паралельних брусах: здобув чотири перемоги й уперше в кар'єрі став володарем Кубка світу в цій дисципліні.

Ілля Ковтун
Фото: ВВС
Ілля Ковтун

Хороший результат показав Назар Чепурний: 19-річний спортсмен став другим у рейтингу в опорному стрибку, програвши лише вірменові Артуру Давтяну.

Кубок світу-2022. Жінки

Різновисокі бруси

  1. Даніела Батрона (Україна) – 56
  2. Анастасія Смонцер (білоруська спортсменка) – 36
  3. Лучія Грибар (Словенія) – 35.5

Колода.

  1. Даніела Батрона (Україна) – 70
  2. Люсі Трнкова (Чехія) – 43
  3. Анастасія Смонцер (білоруська спортсменка) – 38
  4. Юлія Касьяненко (Україна) – 30

Вільні вправи.

  1. Доріна Бецого (Угорщина) – 75
  2. Даніела Батрона (Україна) – 50
  3. Ділдора Аріпова (Узбекистан) – 45

Опорний стрибок

  1. Оксана Чусовітіна (Узбекистан) – 85
  2. Тьяша Кісселеф (Словенія) – 78
  3. Ченге Марія Бачкай (Угорщина) - 64

Чоловіки

Паралельні бруси

  1. Ілля Ковтун (Україна) – 90
  2. Ферхат Арікан (Туреччина) - 50
  3. Мітчелл Морганс (Австралія) - 47

Вільні вправи

  1. Артем Долгоп'ят (Ізраїль) – 90
  2. Ілля Ковтун (Україна) – 61
  3. Мілад Карімі (Казахстан) – 59

Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 90
  2. Назар Чепурний (Україна) – 80
  3. Андрій Медведєв (Ізраїль) – 59

...

  • 8. Ілля Ковтун (Україна) – 20

Перекладина

  1. Олександр Мякінін (Ізраїль) – 70
  2. Ілля Ковтун (Україна) – 56
  3. Мітчелл Морганс (Австралія) / Роберт Творогал (Литва) - 53

Кінь

  1. Наріман Курбанов (Казахстан) - 72
  2. Ріс МакКленаган (Ірландія) - 55
  3. Філіп Уде (Хорватія) – 53.5

...

  • 6. Ілля Ковтун (Україна) – 41

Кільця

  1. Ваагн Давтян (Вірменія) – 85
  2. Ібрагім Чолак (Туреччина) – 80
  3. Артур Аветисян (Вірменія) – 53

...

  • 6. Роман Ващенко (Україна) – 36
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