Україна здобула Кубок світу зі спортивної гімнастики у трьох дисциплінах

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) опублікувала підсумкові рейтинги Кубка світу-2022 зі спортивної гімнастики.

Серія складалася з чотирьох етапів – у Котбусі, Досі, Каїрі та Баку. За підсумками кожного з етапів у залік Кубка світу включали три найкращі результати у фіналах кожного гімнаста або гімнастки, інформує isport.ua.

Після всіх змагань були представлені підсумкові рейтинги серед жінок (чотири дисципліни) та чоловіків (шість дисциплін).

Фото: twitter.com/FX_choreo Даніела Батрона

У жіночих видах українки потрапили в топ-10 рейтингу у трьох із чотирьох дисциплін, при цьому у двох виграли. Йдеться про 15-річну дебютантку Кубка світу Даніелу Батрону, яка стала найкращою на різновисоких брусах і колоді.

У нинішньому сезоні Батрона здобула п'ять нагород – три на колоді ("золото" в Котбусі та дві "бронзи" в Каїрі та Баку), а також "бронзу" на брусах і "срібло" у вільних вправах у Досі.

У чоловіків найкраще виступив Ілля Ковтун. 18-річний гімнаст провів ідеальну серію на паралельних брусах: здобув чотири перемоги й уперше в кар'єрі став володарем Кубка світу в цій дисципліні.

Фото: ВВС Ілля Ковтун

Хороший результат показав Назар Чепурний: 19-річний спортсмен став другим у рейтингу в опорному стрибку, програвши лише вірменові Артуру Давтяну.

Кубок світу-2022. Жінки

Різновисокі бруси

Даніела Батрона (Україна) – 56 Анастасія Смонцер (білоруська спортсменка) – 36 Лучія Грибар (Словенія) – 35.5

Колода.

Даніела Батрона (Україна) – 70 Люсі Трнкова (Чехія) – 43 Анастасія Смонцер (білоруська спортсменка) – 38 Юлія Касьяненко (Україна) – 30

Вільні вправи.

Доріна Бецого (Угорщина) – 75 Даніела Батрона (Україна) – 50 Ділдора Аріпова (Узбекистан) – 45

Опорний стрибок

Оксана Чусовітіна (Узбекистан) – 85 Тьяша Кісселеф (Словенія) – 78 Ченге Марія Бачкай (Угорщина) - 64

Чоловіки

Паралельні бруси

Ілля Ковтун (Україна) – 90 Ферхат Арікан (Туреччина) - 50 Мітчелл Морганс (Австралія) - 47

Вільні вправи

Артем Долгоп'ят (Ізраїль) – 90 Ілля Ковтун (Україна) – 61 Мілад Карімі (Казахстан) – 59

Опорний стрибок

Артур Давтян (Вірменія) – 90 Назар Чепурний (Україна) – 80 Андрій Медведєв (Ізраїль) – 59

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8. Ілля Ковтун (Україна) – 20

Перекладина

Олександр Мякінін (Ізраїль) – 70 Ілля Ковтун (Україна) – 56 Мітчелл Морганс (Австралія) / Роберт Творогал (Литва) - 53

Кінь

Наріман Курбанов (Казахстан) - 72 Ріс МакКленаган (Ірландія) - 55 Філіп Уде (Хорватія) – 53.5

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6. Ілля Ковтун (Україна) – 41

Кільця

Ваагн Давтян (Вірменія) – 85 Ібрагім Чолак (Туреччина) – 80 Артур Аветисян (Вірменія) – 53

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