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Ковтун виграв "бронзу" на Чемпіонаті світу з гімнастики в індивідуальному багатоборстві

Великий успіх 18-річного українця.

Ковтун виграв "бронзу" на Чемпіонаті світу з гімнастики в індивідуальному багатоборстві
Ілля Ковтун
Фото: НОК

На Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в японському Кітакюсю 18-річний український гімнаст Ілля Ковтун завоював бронзову медаль в індивідуальному багатоборстві.

У кваліфікації Ковтун показав п'ятий результат (83,565). Однак у фіналі зумів форсувати виступ і з результатом 84.899 бала увірвався на п'єдестал, поступившись тільки представнику Китаю Чжан Бохену і японцеві Даїкі Хасімото.

Додамо, що Хасімото виступав останнім (на перекладині). Після оголошення оцінок з'ясувалося, що йому не вистачило лише 0,017 бала, щоб наздогнати китайця.

Зазначимо, що Ілля завоював другу в історії України медаль ЧС в індивідуальному багатоборстві. Раніше це вдавалося олімпійському чемпіону Олегу Верняєву, який у Штутгарті-2019 також був третім.

Результати фіналу:

Додамо, що Ковтун також виступить у фіналі у вправі на перекладині.

Григорій МухінГригорій Мухін
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