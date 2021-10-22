Ковтун виграв "бронзу" на Чемпіонаті світу з гімнастики в індивідуальному багатоборстві

На Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в японському Кітакюсю 18-річний український гімнаст Ілля Ковтун завоював бронзову медаль в індивідуальному багатоборстві.

У кваліфікації Ковтун показав п'ятий результат (83,565). Однак у фіналі зумів форсувати виступ і з результатом 84.899 бала увірвався на п'єдестал, поступившись тільки представнику Китаю Чжан Бохену і японцеві Даїкі Хасімото.

Додамо, що Хасімото виступав останнім (на перекладині). Після оголошення оцінок з'ясувалося, що йому не вистачило лише 0,017 бала, щоб наздогнати китайця.

Зазначимо, що Ілля завоював другу в історії України медаль ЧС в індивідуальному багатоборстві. Раніше це вдавалося олімпійському чемпіону Олегу Верняєву, який у Штутгарті-2019 також був третім.

Результати фіналу:

Додамо, що Ковтун також виступить у фіналі у вправі на перекладині.