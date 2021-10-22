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УЄФА визначив найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Дейлі Блінд допоміг "Аяксу" розгромити дортмундську "Боруссію".

Дейлі Блінд
Фото: EPA/UPG
Дейлі Блінд

Захисника "Аякса" Дейлі Блінда визнано найкращим гравцем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Гол і асист 31-річного Блінда допоміг амстердамцям розтрощити дортмундську "Боруссію" (4:0).

За почесну індивідуальну нагороду також боролися півзахисник РБ "Лейпциг" Ноа Окафор, захисник лісабонського "Спортінга" Себастьян Коатес і голкіпер "Ліверпуля" Аліссон.

Григорій МухінГригорій Мухін
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