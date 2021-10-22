УЄФА визначив найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Захисника "Аякса" Дейлі Блінда визнано найкращим гравцем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Гол і асист 31-річного Блінда допоміг амстердамцям розтрощити дортмундську "Боруссію" (4:0).
За почесну індивідуальну нагороду також боролися півзахисник РБ "Лейпциг" Ноа Окафор, захисник лісабонського "Спортінга" Себастьян Коатес і голкіпер "Ліверпуля" Аліссон. 🥇 Daley Blind takes the award for Matchday 3 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/s2VnQ0S1OV
🥇 Daley Blind takes the award for Matchday 3 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/s2VnQ0S1OV— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2021