Офіційного підтвердження або спростування цього епізоду поки що не було.

Напередодні луганська "Зоря" здобула мінімальну перемогу в Софії над ЦСКА (1:0) у рамках третього групового раунду Ліги конференцій УЄФА.

Однак історичну першу перемогу українського клубу в цьому турнірі затьмарив епізод, який стався вже після фінального свистка.

Працівники стадіону "Васіл Левскі" почали зривати прапори "Зорі" з гостьового сектора, а потім вступили в конфлікт з українським уболівальником.

У результаті, за даними obozrevatel.com, який посилається на сайт шанувальників луганської команди, стюарди побили нашого фана і зламали йому ребра.

Початок ситуації потрапив на відео. Помітно, що болгарським стюардам не сподобалося, що їх знімають, і вони грубо перервали зйомку.

Офіційного підтвердження або спростування цього епізоду поки що не було.