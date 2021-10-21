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Роналду встановив абсолютний рекорд єврокубків

Кріштіану наближається до позначки 200 матчів на європейській клубній арені.

Роналду встановив абсолютний рекорд єврокубків
Кріштіану роналду
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Юнайтед" у матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів обіграв на "Олд Траффорд" "Аталанту" - 3:2.

Переможний м'яч на 81-й хвилині забив форвард Кріштіану Роналду. Цей поєдинок став для португальця 187-м у єврокубках, що є рекордом усієї єврокубкової кампанії.

За кількістю матчів Роналду перевершив колишнього голкіпера "Реала" і "Порту" Ікера Касільяса, який завершив кар'єру на показнику 186 ігор.

CR7 зіграв 183 матчі в Лізі чемпіонів, включаючи кваліфікацію, а також по два поєдинки в Кубку УЄФА та Суперкубку УЄФА.

У вересні Роналду провів 900-й матч у клубній кар'єрі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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