Роналду встановив абсолютний рекорд єврокубків

Кріштіану наближається до позначки 200 матчів на європейській клубній арені.

"Манчестер Юнайтед" у матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів обіграв на "Олд Траффорд" "Аталанту" - 3:2.

Переможний м'яч на 81-й хвилині забив форвард Кріштіану Роналду. Цей поєдинок став для португальця 187-м у єврокубках, що є рекордом усієї єврокубкової кампанії.

За кількістю матчів Роналду перевершив колишнього голкіпера "Реала" і "Порту" Ікера Касільяса, який завершив кар'єру на показнику 186 ігор.

CR7 зіграв 183 матчі в Лізі чемпіонів, включаючи кваліфікацію, а також по два поєдинки в Кубку УЄФА та Суперкубку УЄФА.

RÉCORD HISTÓRICO - Cristiano Ronaldo (titular hoy, 187) supera a Iker Casillas (186) y se convierte en el jugador con más partidos en TODA la historia de las competiciones europeas.



Los 187 de Cristiano: 183 en la Copa de Europa, 2 en la Copa UEFA y 2 en la Supercopa de Europa. pic.twitter.com/1AmeWFATTt — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 20, 2021

У вересні Роналду провів 900-й матч у клубній кар'єрі.