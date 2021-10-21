В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
У Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення
У Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
ГоловнаСпорт

"Динамо" програло черговий матч Ліги чемпіонів (оновлено)

За весь матч воно не здійснило жодного удару в площину воріт.

"Динамо" програло черговий матч Ліги чемпіонів (оновлено)
"Барселона"
Фото: EPA/UPG

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" провело матч на "Ноу Камп" проти "Барселони" і зазнало другої поразки.

У першому таймі глядачі стали свідками футболу з одностороннім рухом. Кризова "Барселона" створила чотири гольові моменти, один з яких на 36-й хвилині закінчився голом Жерара Піке - центральний захисник каталонців відгукнувся на крос Жорді Альби і з п'яти метрів розстріляв ворота Георгія Бущана.

У другій половині зустрічі кияни виглядали трохи краще, але все одно голкіпер господарів Марк-Андре тер Штеген так і залишився без роботи - "Динамо" за весь матч не здійснило жодного удару в площину воріт.

Тим часом "Барса" другий тайм провела без лиску, пару хороших моментів збільшити свою перевагу в рахунку створила, але не використала.

Кінцівку матчу господарі провели взагалі в економрежимі, мабуть, зважаючи на недільний матч Прімери проти "Реала".

"Динамо" на екваторі змагань, як і раніше з одним очком і без забитих голів.

Оновлення. Огляд матчу "Барселона" - "Динамо".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також