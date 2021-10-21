За весь матч воно не здійснило жодного удару в площину воріт.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" провело матч на "Ноу Камп" проти "Барселони" і зазнало другої поразки.

У першому таймі глядачі стали свідками футболу з одностороннім рухом. Кризова "Барселона" створила чотири гольові моменти, один з яких на 36-й хвилині закінчився голом Жерара Піке - центральний захисник каталонців відгукнувся на крос Жорді Альби і з п'яти метрів розстріляв ворота Георгія Бущана.

У другій половині зустрічі кияни виглядали трохи краще, але все одно голкіпер господарів Марк-Андре тер Штеген так і залишився без роботи - "Динамо" за весь матч не здійснило жодного удару в площину воріт.

Тим часом "Барса" другий тайм провела без лиску, пару хороших моментів збільшити свою перевагу в рахунку створила, але не використала.

Кінцівку матчу господарі провели взагалі в економрежимі, мабуть, зважаючи на недільний матч Прімери проти "Реала".

"Динамо" на екваторі змагань, як і раніше з одним очком і без забитих голів.

Оновлення. Огляд матчу "Барселона" - "Динамо".