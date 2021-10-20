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ФІФА заявила про намір проводити Чемпіонат світу що два роки вже з 2026-го

Мундіаль може перейти на новий цикл.

ФІФА заявила про намір проводити Чемпіонат світу що два роки вже з 2026-го
Джанні Інфантіно
Фото: DPA

Міжнародна федерація футболу має намір проводити Чемпіонат світу що два роки з 2026-го, повідомляє Cadena SER.

При цьому ФІФА не збирається чекати на схвалення всього футбольного світу. Організація вже повідомила всі національні асоціації. Реформу пропонують у рамках нового календаря для збірних.

Згідно з проєктом, число днів, на які клуби будуть відправляти своїх футболістів до збірних, скоротиться з 50 до 30 на рік. Кваліфікаційний раунд міжнародних турнірів буде обмежений максимум сімома матчами, що дозволить проводити його у два вікна: в жовтні та березні.

ФІФА підкреслює, що реформи дозволять скоротити навантаження на футболістів.

Як приклад назвали відстань перельотів Ліонеля Мессі з клубу в збірну і назад з 2014 по 2018 рік. Загалом аргентинець пролетів понад 324 тисяч кілометрів, а новий проєкт календаря дозволить знизити це число більш ніж удвічі - до 157 тисяч.

Також ФІФА зазначила, що загальна кількість матчів збірних, які виступають під егідою УЄФА, за 4-річний період знизиться з 44 до 43, а південноамериканських команд - з 38 до 34.

Григорій МухінГригорій Мухін
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