Фото: ПСЖ Папа Римський Франциск і прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс

Напередодні Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса.

Цей давно запланований візит присвячений 100-річчю відновлення дипломатичних відносин між Парижем і Святим Престолом. Їх розірвали 1905 року після прийняття у Франції закону про відокремлення церкви від держави, що закріпив принцип секуляризму.

Глава французького уряду скористався зустріччю, щоб подарувати Папі Римському футболку ПСЖ з 30-м номером і прізвищем Мессі.

Паризький клуб подякував Кастексу за такий жест.

"Клуб дякує прем'єр-міністру Жану Кастексу за те, що він подарував підписану футболку Ліонеля Мессі в ПСЖ під час свого офіційного візиту до Ватикану", - йдеться в повідомленні.

Le Club remercie le Premier Ministre @JeanCASTEX d'avoir offert le maillot du @PSG_inside dédicacé par Lionel Messi à l'occasion de sa visite officielle au Vatican. ❤️💙 pic.twitter.com/xPqBrYQyg9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 18, 2021

Зазначимо, Папа Римський Франциск - 84-річний аргентинець Хосе Маріо Бергольо, вболівальник аргентинського клубу "Сан-Лоренсо". 2008 року він вступив у його офіційний фанклуб.