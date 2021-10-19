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Прем'єр-міністр Франції подарував Папі Римському футболку ПСЖ з автографом Мессі

Папа Римський Франциск є членом клубу "Сан-Лоренсо".

Папа Римський Франциск і прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс
Фото: ПСЖ
Папа Римський Франциск і прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс

Напередодні Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса

Цей давно запланований візит присвячений 100-річчю відновлення дипломатичних відносин між Парижем і Святим Престолом. Їх розірвали 1905 року після прийняття у Франції закону про відокремлення церкви від держави, що закріпив принцип секуляризму.

Глава французького уряду скористався зустріччю, щоб подарувати Папі Римському футболку ПСЖ з 30-м номером і прізвищем Мессі.

Паризький клуб подякував Кастексу за такий жест.

"Клуб дякує прем'єр-міністру Жану Кастексу за те, що він подарував підписану футболку Ліонеля Мессі в ПСЖ під час свого офіційного візиту до Ватикану", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Папа Римський Франциск - 84-річний аргентинець Хосе Маріо Бергольо, вболівальник аргентинського клубу "Сан-Лоренсо". 2008 року він вступив у його офіційний фанклуб.

Григорій МухінГригорій Мухін
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