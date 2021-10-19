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Клуби Англійської прем'єр-ліги виступили проти придбання "Ньюкасла" саудитами

Рішення клубів було одностайним.

Клуби Англійської прем'єр-ліги виступили проти придбання "Ньюкасла" саудитами
Уболівальники "Ньюкасл Юнайтед" святкують оголошення про угоду з поглинання
Фото: theguardian.com

19 клубів Англійської прем'єр-ліги виступили проти угоди придбання "Ньюкасла" Інвестиційним фондом Саудівської Аравії, повідомляє The Guardian.

Представники клубів побоюються, що угода, проти якої виступали противники порушення прав людини в Саудівській Аравії, негативно позначиться на іміджі АПЛ.

При цьому клуби вимагають скликати з цього питання термінові збори наступного тижня.

Зазначають, що клуби вищого дивізіону Англії не сповістили про те, що готується угода про продаж "Ньюкасла". Також питання не виносили на збори акціонерів клубів двотижневої давності.

Інвестиційний фонд став власником "Ньюкасла", заплативши за права на клуб більше ніж 300 млн фунтів. Попередній власник Майк Ешлі керував "сороками" з 2007 року.

"Ньюкасл" займає передостаннє місце в турнірній таблиці АПЛ, ще не здобувши жодної перемоги цього сезону.

Григорій МухінГригорій Мухін
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