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Українські тенісистки дізналися суперниць на Кубку Кремля

Сьогодні стартують матчі першого кола турніру в Москві.

Українські тенісистки дізналися суперниць на Кубку Кремля
Фото: sport-interfax.ru

Українські тенісистки Ангеліна Калініна (№56 WTA), Даяна Ястремська (№75 WTA) і Леся Цуренко (№150 WTA) дізналися суперниць по першому колу Кубка Кремля в Москві.

Ястремська та Цуренко, які подолали кваліфікацію турніру, в першому колі зустрінуться з росіянкою Анною Калинською (№117 WTA) і Чжен Цінвень (№176 WTA) з Китаю відповідно.

Калініна, яка потрапила в основну сітку безпосередньо, за право вийти в 1/8 фіналу зіграє проти другої ракетки Росії Дар'ї Касаткіної (№29 WTA).

Матчі відбудуться сьогодні.

Додамо, що ще одна українська тенісистка на цьому турнірі Надія Кіченок стартувала з перемоги.

У матчі першого кола парного розряду українка в дуеті з румункою Ралукою Олару, отримавши четвертий номер посіву, обіграла чешок Терезу Мартінцову і Маркету Вондроушову - 0:6, 6:2, 10:4.

Григорій МухінГригорій Мухін
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