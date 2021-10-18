У рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" здобула вольову перемогу над "Валенсією" (3:1) і, набравши 15 очок, до двох очок за втраченими скоротила своє відставання від лідера першості "Реала Сосьєдад".

Відзначимо, що на 87-й хвилині на поле "Ноу Камп" вийшов Серхіо Агуеро. Для аргентинця це був дебютний матч у складі каталонців.

Огляд матчу "Барселона" - "Валенсія".

Влітку Агуеро перейшов у "Барселону" з "Манчестера Сіті", проте перед стартом нового сезону вибув на два місяці через травму литкового м'яза.

Нагадаємо, вже в середу Серхіо в домашньому матчі проти "Динамо" може дебютувати за "Барсу" в Лізі чемпіонів.

Ймовірно, в стикових матчах українського та іспанського клубів визначиться головний невдаха єврокампанії в групі Е. Кияни з одним очком поки що випереджають каталонців у турнірній таблиці.