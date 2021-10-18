Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
ГоловнаСпорт

Де Дзербі назвав мовний бар'єр у "Шахтарі" катастрофою

Завтра команда італійця проведе черговий матч Ліги чемпіонів.

Де Дзербі назвав мовний бар'єр у "Шахтарі" катастрофою
Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі
Фото: ФК "Шахтар"

Напередодні матчу 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Реала" головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів про своє перебування в донецькому клубі.

За словами італійського фахівця, він усім задоволений в Україні.

"Шахтар" - відмінний клуб для мене. Мені сподобалося, як їхні керівники хотіли укласти зі мною контракт. Були гравці, які мені дуже подобалися. Я добре себе почуваю в клубі з потрібними футболістами та керівництвом. Це те, що я шукав. Я в порядку, і мені весело. Так, у мене в голові багато всього ще є", - цитує Де Дзербі marca.com.

"Тренувати бразильців легко, тому що вони великі професіонали. Як і українці. Для мене не важливий день народження, вік, колір шкіри. Потрібно дивитися, що гравці показують на полі, і з цього робити висновки.

Різні мови? Це катастрофа! Але в мене є два відмінних перекладачі. Сподіваюся, вони будуть тренерами, коли я піду. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що я кажу, а не просто перекладали, як Google", - зазначив Де Дзербі.

"Мої гравці розумні. Футбол - одна з небагатьох міжнародних мов, які дозволяють розуміти один одного. Ви можете говорити однією мовою і не розуміти один одного у футболі. Або ж розмовляєте мовами, які не мають нічого спільного, і розумієте один одного без проблем", - додав коуч "Шахтаря".

Де Дзербі очолив "гірників" у травні, замінивши на цій посаді португальця Луїша Каштру. До цього Роберто три роки очолював "Сассуоло".

Нагадаємо, "Шахтар" на груповому етапі ЛЧ замикає квартет D з 1 очком в активі.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також