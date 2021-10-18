Де Дзербі назвав мовний бар'єр у "Шахтарі" катастрофою

Напередодні матчу 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Реала" головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів про своє перебування в донецькому клубі.

За словами італійського фахівця, він усім задоволений в Україні.

"Шахтар" - відмінний клуб для мене. Мені сподобалося, як їхні керівники хотіли укласти зі мною контракт. Були гравці, які мені дуже подобалися. Я добре себе почуваю в клубі з потрібними футболістами та керівництвом. Це те, що я шукав. Я в порядку, і мені весело. Так, у мене в голові багато всього ще є", - цитує Де Дзербі marca.com.

"Тренувати бразильців легко, тому що вони великі професіонали. Як і українці. Для мене не важливий день народження, вік, колір шкіри. Потрібно дивитися, що гравці показують на полі, і з цього робити висновки.

Різні мови? Це катастрофа! Але в мене є два відмінних перекладачі. Сподіваюся, вони будуть тренерами, коли я піду. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що я кажу, а не просто перекладали, як Google", - зазначив Де Дзербі.

"Мої гравці розумні. Футбол - одна з небагатьох міжнародних мов, які дозволяють розуміти один одного. Ви можете говорити однією мовою і не розуміти один одного у футболі. Або ж розмовляєте мовами, які не мають нічого спільного, і розумієте один одного без проблем", - додав коуч "Шахтаря".

Де Дзербі очолив "гірників" у травні, замінивши на цій посаді португальця Луїша Каштру. До цього Роберто три роки очолював "Сассуоло".

Нагадаємо, "Шахтар" на груповому етапі ЛЧ замикає квартет D з 1 очком в активі.