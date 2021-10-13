У Росії відібрали "срібло" жіночої біатлонної естафети Олімпіади-2014 у Сочі

Російська жіноча естафетна команда з біатлону позбавлена срібної медалі Олімпіади-2014 у Сочі, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу Міжнародної спілки біатлоністів (IBU).

У допінг-пробі Ольги Зайцевої виявили заборонені препарати. Біатлоністку довічно усунули від усіх змагань ще 2017 року, проте рішення про позбавлення олімпійської медалі оголосили тільки зараз.

Отже, "срібло" естафети отримає команда Норвегії, а "бронзу" - Чехії.

Зазначимо, що ту гонку виграли українки Юлія Джима, Олена Підгрушна і Валя та Віта Семеренко.