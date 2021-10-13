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Роналду оновив свій же світовий бомбардирський рекорд

Кріштіану оформив хеттрик у відбірковому матчі.

Кріштіану Роналду
Фото: EPAUPG
Кріштіану Роналду
Збірна Португалії у Фаро на стадіоні "Алгарве" не залишила каменя на камені від національної команди Люксембургу, забивши в рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2022 п'ять голів.

Хеттриком відзначився капітан Seleção das Quinas Кріштіану Роналду. Він став для нього 58-м у кар'єрі.

Причому 10 з них припадають на ігри національної команди.

Так CR7 оновив свій світовий рекорд. На його рахунку тепер 116 голів за національну команду, причому 13 з них забито у 2021 році.

36-річний бомбардир "Манчестера Юнайтед" прокоментував домашню перемогу над Люксембургом.

"Ще одна перемога, ще один крок до нашої мети, ще один історичний вечір! Усе стає простішим, коли ми граємо вдома і перед публікою, яка підтримує нас з першої до останньої хвилини... 

Я обіцяв, що завжди прагнутиму більшого! Це закладено в моїй ДНК і в ДНК нашої команди, ми ніколи не буваємо задоволені, ми ніколи не опускаємо рук і завжди будемо боротися за все, чого ми можемо досягти! Уперед, Португаліє!" - написав Роналду.

Додамо, що в групі А лідирують серби, які набрали 17 очок. Португальці відстають на очко, маючи гру в запасі.

В останньому турі лідери зустрінуться в очній дуелі в Лісабоні.

Огляд матчу Португалія - Люксембург.

Григорій МухінГригорій Мухін
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