Фото: EPAUPG Кріштіану Роналду

Хеттриком відзначився капітан Seleção das Quinas Кріштіану Роналду. Він став для нього 58-м у кар'єрі.

58 - Against Luxembourg this evening, Cristiano Ronaldo scored the 58th hat-trick of his professional career and his 10th for Portugal. Incredible. pic.twitter.com/qAFsZO2Slq — OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2021

Cristiano Ronaldo has scored the 10th hat-trick of his international career with Portugal.



Adding Luxembourg to a long list of victims. 🔥 pic.twitter.com/AVjDkK7sMg — Squawka Football (@Squawka) October 12, 2021

Причому 10 з них припадають на ігри національної команди.

Так CR7 оновив свій світовий рекорд. На його рахунку тепер 116 голів за національну команду, причому 13 з них забито у 2021 році.

36-річний бомбардир "Манчестера Юнайтед" прокоментував домашню перемогу над Люксембургом.

"Ще одна перемога, ще один крок до нашої мети, ще один історичний вечір! Усе стає простішим, коли ми граємо вдома і перед публікою, яка підтримує нас з першої до останньої хвилини...

Я обіцяв, що завжди прагнутиму більшого! Це закладено в моїй ДНК і в ДНК нашої команди, ми ніколи не буваємо задоволені, ми ніколи не опускаємо рук і завжди будемо боротися за все, чого ми можемо досягти! Уперед, Португаліє!" - написав Роналду.

Додамо, що в групі А лідирують серби, які набрали 17 очок. Португальці відстають на очко, маючи гру в запасі.

В останньому турі лідери зустрінуться в очній дуелі в Лісабоні.

Огляд матчу Португалія - Люксембург.