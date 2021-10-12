На чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств в Україні не пустять спортсменів з Росії

Президент Федерації змішаних бойових мистецтв України (UF MMA) Володимир Тесля заявив, що на чемпіонат Європи з MMA, який пройде в Україні з 5 по 9 листопада, не будуть допущені спортсмени з Росії.

"UF MMA не має ніяких контактів з країною-агресором, на відміну від деяких інших організацій. На жаль, щоб очистити це поле потрібно ще багато працювати. Але ми сподіваємося, що з часом в Україні буде все менше зв'язків з Росією", - цитує facebook UF MMA висловлювання Теслі.

"Наша головна вимога до GAMMA (Всесвітня асоціація змішаних бойових мистецтв, прим., - LB.ua) щодо проведення чемпіонату Європи звучало коротко і категорично - тут не повинно бути жодного бійця з Росії. Вони з розумінням поставилися до цього і пішли назустріч", - зазначив глава української федерації.