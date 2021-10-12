В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
ГоловнаСпорт

На чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств в Україні не пустять спортсменів з Росії

Заява президента Федерації змішаних бойових мистецтв України.

На чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств в Україні не пустять спортсменів з Росії
Фото: GAMMA

Президент Федерації змішаних бойових мистецтв України (UF MMA) Володимир Тесля заявив, що на чемпіонат Європи з MMA, який пройде в Україні з 5 по 9 листопада, не будуть допущені спортсмени з Росії.

"UF MMA не має ніяких контактів з країною-агресором, на відміну від деяких інших організацій. На жаль, щоб очистити це поле потрібно ще багато працювати. Але ми сподіваємося, що з часом в Україні буде все менше зв'язків з Росією", - цитує facebook UF MMA висловлювання Теслі.

"Наша головна вимога до GAMMA (Всесвітня асоціація змішаних бойових мистецтв, прим., - LB.ua) щодо проведення чемпіонату Європи звучало коротко і категорично - тут не повинно бути жодного бійця з Росії. Вони з розумінням поставилися до цього і пішли назустріч", - зазначив глава української федерації.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також