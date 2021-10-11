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Роналду в матчі проти Катару встановив каскад рекордів на рівні збірних

Кріштіану відзначився черговим голом за національну команду.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив у контрольному матчі проти господарів майбутнього Чемпіонату світу-2022 збірної Катару (3:0) кілька рекордів.

Кріштіану, який відкрив рахунок у матчі, оновив рекорд за кількістю голів за збірну - тепер у форварда їх 112.

Для Роналду збірна Катару стала 46-ю національною командою, у ворота якої португалець забивав голи, це також світовий рекорд - ніхто раніше не забивав стільком командам.

Крім того, Роналду провів 181-й матч за збірну Португалії, це рекорд серед європейських гравців. За цим показником Роналду обійшов свого експартнера по "Реалу" Серхіо Рамоса.

Раніше Роналду визнали найкращим гравцем вересня в АПЛ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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