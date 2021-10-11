Роналду в матчі проти Катару встановив каскад рекордів на рівні збірних

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив у контрольному матчі проти господарів майбутнього Чемпіонату світу-2022 збірної Катару (3:0) кілька рекордів.

Кріштіану, який відкрив рахунок у матчі, оновив рекорд за кількістю голів за збірну - тепер у форварда їх 112.

Для Роналду збірна Катару стала 46-ю національною командою, у ворота якої португалець забивав голи, це також світовий рекорд - ніхто раніше не забивав стільком командам.

Крім того, Роналду провів 181-й матч за збірну Португалії, це рекорд серед європейських гравців. За цим показником Роналду обійшов свого експартнера по "Реалу" Серхіо Рамоса.

🐐 - Cristiano Ronaldo🇵🇹 is the first man to play 181 matches for a UEFA nation



181 - Cristiano Ronaldo🇵🇹 (+1)

180 - Sergio Ramos🇪🇸#PORQAT — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 9, 2021

Раніше Роналду визнали найкращим гравцем вересня в АПЛ.