Французи довели випадковість свого фіаско на Євро-2020.

У Мілані на легендарному "Сан-Сіро" відбувся фінал другого розіграшу Ліги націй, у якому зустрілися невдахи минулого Євро-2020 збірні Франції та Іспанії.

Французи здобули вольову перемогу (2:1) і другими, услід за португальцями, вписали своє ім'я в історію цього ще нового європейського турніру.

Перша половина зустрічі проходила під диктування іспанців. Вони володіли м'ячем і територією. Але гольових моментів з обох сторін не було.

Гра розкрилася на 63-й хвилині, коли французи створили перший гольовий момент. Кіліан Мбаппе виклав м'яч під удар крайньому захиснику Тео Ернандесу, котрого якимось вітром занесло до лінії воротарського, а той із забійної позиції вистрілив у поперечину.

А через пів хвилини рахунок у матчі було відкрито. Серхіо Бускетс середньою передачею від центрального радіуса поля закинув м'яч за спини захисникам на хід Мікеле Оярсабалю. Півзахисник "Реал Сосьєдада" виграв силову дуель у Дайо Упамекано і з кута воротарського поклав м'яч у дальній від Уго Льоріса нижній кут воріт - 0:1.

Але радість підлеглих Луїса Енріке була хвилинною. На 66-й хвилині шедевр створив Карім Бензема, який з кута штрафного майданчика закрутив м'яч у дальню дев'ятку - 1:1.

Крапку в матчі поставив на 80-й хвилині Мбаппе, який вийшов на рандеву з голкіпером Унаєм Сімоном і холоднокровно його переграв - 2:1. Відзначимо, що момент був спірним, але арбітри VAR не виявили у француза офсайду.

Іспанці в кінці матчу зробили подобину штурму, але французька фортеця його витримала.

Тепер разом з титулом чинних чемпіонів світу французи здобули звання переможців Ліги націй.

Додамо, що у бронзовому фіналі італійці з аналогічним рахунком обіграли бельгійців.

Оновлення. Огляд матчу Франція - Іспанія.

Огляд матчу Італія - Бельгія.