Мбаппе побив рекорд Бензема в збірній Франції

У Турині відбувся другий півфінальний матч Ліги націй, в якому збірна Франції в драиатичній боротьбі перемогла Бельгію – 3:2.

Одним з авторів голів у складі діючих чемпіонів світу став форвард Кіліан Мбаппе, який на 69-й хвилині з пенальті зрівняв рахунок в матчі (2:2).

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

Для Киліана цей поєдинок став ювілейним 50-м у футболці національної команди. І він став наймолодшим футболістом збірної Франції, який досяг такої позначки - в день матчу з бельгійцями гравцеві ПСЖ виповнилося 22 роки і 291 день.

Мбаппе побив рекорд, встановлений його колегою по амплуа і партнером по матчу в Турині Карімом Бензема (24 роки і 240 днів), який також напередодні не пішов з поля без гола.

50- @KMbappe est devenu le plus jeune joueur de l’équipe de France à atteindre les 50 sélections (22 ans et 291 jours), surpassant de presque 2 ans le record détenu par Karim Benzema (24 ans et 240 jours). Phénomène. #BELFRA pic.twitter.com/GKeI3gwmFP — OptaJean (@OptaJean) October 7, 2021

Відзначимо, що Мбаппе був визнаний кращим гравцем матчу.

Додамо, що в фіналі суперником французів будуть іспанці. Поєдинок відбудеться у неділю, 10 жовтня.

Нагадаємо, у вересні Мбаппе побив рекорд Ібрагімовича в Лізі 1.