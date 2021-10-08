Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Верховна Рада не змогла сьогодні призначити нового голову парламенту
Верховна Рада не змогла сьогодні призначити нового голову парламенту
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
ГоловнаСпорт

Мбаппе побив рекорд Бензема в збірній Франції

Кіліан у п'ятидесяте зіграв у футболці Les Bleus.

У Турині відбувся другий півфінальний матч Ліги націй, в якому збірна Франції в драиатичній боротьбі перемогла Бельгію – 3:2.

Одним з авторів голів у складі діючих чемпіонів світу став форвард Кіліан Мбаппе, який на 69-й хвилині з пенальті зрівняв рахунок в матчі (2:2).

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

Для Киліана цей поєдинок став ювілейним 50-м у футболці національної команди. І він став наймолодшим футболістом збірної Франції, який досяг такої позначки - в день матчу з бельгійцями гравцеві ПСЖ виповнилося 22 роки і 291 день.

Мбаппе побив рекорд, встановлений його колегою по амплуа і партнером по матчу в Турині Карімом Бензема (24 роки і 240 днів), який також напередодні не пішов з поля без гола.

Відзначимо, що Мбаппе був визнаний кращим гравцем матчу.

Додамо, що в фіналі суперником французів будуть іспанці. Поєдинок відбудеться у неділю, 10 жовтня.

Нагадаємо, у вересні Мбаппе побив рекорд Ібрагімовича в Лізі 1.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також