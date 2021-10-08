Інвестори із Саудівської Аравії купили клуб Англійської прем'єр-ліги

Фото: nufc.co.uk

Інвестиційна група, очолювана Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії (PIF), у яку також входять PCP Capital Partners і RB Sports & Media, завершила придбання 100% акцій англійського "Ньюкасла", повідомляє пресслужба Англійської прем'єр-ліги.

При цьому уточнюють, що керівник PIF Ясір Аль-Румаян виконуватиме обов'язки невиконавчого голови Newcastle United, виконавчий директор PCP Capital Partners Аманда Стейлві матиме одне місце в раді директорів, а Джеймі Рубен, який представляє RB Sports & Media, також буде директором клубу.

Усі юридичні питання між сторонами влагоджено. Інвестори із Саудівської Аравії гарантували, що королівство не контролюватиме клуб.

За інформацією англійських ЗМІ, сума операції склала 300 млн фунтів.

Таким чином, бізнесмен Майк Ешлі, який був президентом клубу останні 14 років, завершив процедуру продажу.

Нагадаємо, торік АПЛ не дала згоди на продаж "Ньюкасла", оскільки влада Саудівської Аравії була пов'язана з певним стримінговим сервісом, який здійснював піратські трансляції матчів Прем'єр-ліги.