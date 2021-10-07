Американська родина Глейзерів продала ще 8 відсотків акцій "Манчестера Юнайтед", - ЗМІ

У серпні вартість акцій "Манчестера Юнайтед" злетіла на новині про перехід Кріштіану Роналду.

Фото: EPA/UPG Глейзери

Родина власників "Манчестера Юнайтед" продала 9,5 мільйонів акцій клубу, повідомляє журналіст BBC Саймон Стоун.

За інсайдерською інформацією, Кевін і Едвард Глейзери продали свої 8% акцій клубу за 186,86 млн доларів. Повідомляють, що після цієї угоди у власності сім'ї Глейзерів залишаються 69% акцій МЮ.

Another 9.5m @ManUtd shares, value $186.86m (£137.12m) at close of play price in New York today, being sold by Kevin + Edward Glazer. Sale price will be less that value due to amount being sold. Represents 8% of family’s total combined ownership, although they will still hold 69% — Simon Stone (@sistoney67) October 5, 2021

Нагадаємо, у серпні вартість акцій "Манчестера Юнайтед" злетіла на новині про перехід Кріштіану Роналду.