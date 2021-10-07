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Американська родина Глейзерів продала ще 8 відсотків акцій "Манчестера Юнайтед", - ЗМІ

У серпні вартість акцій "Манчестера Юнайтед" злетіла на новині про перехід Кріштіану Роналду.

Глейзери
Фото: EPA/UPG
Глейзери

Родина власників "Манчестера Юнайтед" продала 9,5 мільйонів акцій клубу, повідомляє журналіст BBC Саймон Стоун.

За інсайдерською інформацією, Кевін і Едвард Глейзери продали свої 8% акцій клубу за 186,86 млн доларів. Повідомляють, що після цієї угоди у власності сім'ї Глейзерів залишаються 69% акцій МЮ.

Нагадаємо, у серпні вартість акцій "Манчестера Юнайтед" злетіла на новині про перехід Кріштіану Роналду.

Григорій МухінГригорій Мухін
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