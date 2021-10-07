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Урвалася рекордна безпрограшна серія збірної Італії

Вона стартувала в поєдинку проти збірної України.

Фото: EPA/UPG

Програним півфінальним матчем Ліги націй проти збірної Іспанії (1:2) урвалася 37-матчева рекордна безпрограшна серія збірної Італії, що почалася в поєдинку зі збірною України - в тій товариській зустрічі 2018 року команди зіграли внічию - 1:1.

Символічно, що до вчорашнього програшу на "Сан-Сіро" останньої поразки італійцям завдала збірна Португалії 10 вересня 2018 року також у поєдинку Ліги націй.

Крім того, "Скуадра Адзурра" програла вдома офіційний матч уперше з вересня 1999 року, коли італійці в Неаполі поступилися Данії у кваліфікації Євро-2000 - 2:3.

Григорій МухінГригорій Мухін
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