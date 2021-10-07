Урвалася рекордна безпрограшна серія збірної Італії

Програним півфінальним матчем Ліги націй проти збірної Іспанії (1:2) урвалася 37-матчева рекордна безпрограшна серія збірної Італії, що почалася в поєдинку зі збірною України - в тій товариській зустрічі 2018 року команди зіграли внічию - 1:1.
37 - L’Italia ha interrotto una serie di imbattibilità di 37 gare di fila (28V, 9N): la più lunga mai registrata da una Nazionale maggiore a livello mondiale. Frenata.#ItaliaSpagna pic.twitter.com/EDBUfYaXbH— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 6, 2021
Символічно, що до вчорашнього програшу на "Сан-Сіро" останньої поразки італійцям завдала збірна Португалії 10 вересня 2018 року також у поєдинку Ліги націй.
Крім того, "Скуадра Адзурра" програла вдома офіційний матч уперше з вересня 1999 року, коли італійці в Неаполі поступилися Данії у кваліфікації Євро-2000 - 2:3.
Italy have lost a competitive home game for the first time since 08 September 1999:— Squawka Football (@Squawka) October 6, 2021
🇪🇸 Pedro Porro (13/09/99)
🇪🇸 Ferran Torres (29/02/00)
🇪🇸 Eric García (09/01/01)
🇪🇸 Bryan Gil (11/02/01
🇪🇸 Yeremi Pino (20/10/02)
🇪🇸 Gavi (05/08/04)
Six of Spain's squad had not been born. 😳 pic.twitter.com/JiVvBBNjXE