Урвалася рекордна безпрограшна серія збірної Італії

Вона стартувала в поєдинку проти збірної України.

Фото: EPA/UPG

Програним півфінальним матчем Ліги націй проти збірної Іспанії (1:2) урвалася 37-матчева рекордна безпрограшна серія збірної Італії, що почалася в поєдинку зі збірною України - в тій товариській зустрічі 2018 року команди зіграли внічию - 1:1.

37 - L’Italia ha interrotto una serie di imbattibilità di 37 gare di fila (28V, 9N): la più lunga mai registrata da una Nazionale maggiore a livello mondiale. Frenata.#ItaliaSpagna pic.twitter.com/EDBUfYaXbH — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 6, 2021

Символічно, що до вчорашнього програшу на "Сан-Сіро" останньої поразки італійцям завдала збірна Португалії 10 вересня 2018 року також у поєдинку Ліги націй.

Крім того, "Скуадра Адзурра" програла вдома офіційний матч уперше з вересня 1999 року, коли італійці в Неаполі поступилися Данії у кваліфікації Євро-2000 - 2:3.